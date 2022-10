Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recruté par Longoria, il affiche une folle ambition

Publié le 19 octobre 2022 à 22h00

Arthur Montagne

Auteur d'un excellent début de saison avec l'OM, Nuno Tavares, prêté par Arsenal, ne cache pas son ambition de disputer la Coupe du monde. Le piston gauche marseillais n'a toutefois jamais connu de sélection avec le Portugal, mais cela ne l'empêche pas de rêver.

En quête d'un piston gauche cet été, l'OM a obtenu le prêt de Nuno Tavares qui réalise un excellent début de saison. De bon augure à quelques semaines de la Coupe du monde. Le Marseillais, qui ne compte aucune sélection avec la Portugal, doit faire face à la concurrence de Nuno Mendes, Mario Rui, Raphaël Guerreiro voire Joao Cancelo, capable de joueur à gauche également. Mais s'il part de loin, surtout que la sélection portugais évolue dans un schéma à 4 défenseurs et donc sans piston, Nuno Tavares reste ambitieux.

Nuno Tavares rêve de la Coupe du monde

« Je tente de ne pas trop y penser. Mon objectif premier est de faire de bonnes choses avec ma nouvelle équipe. Je sais que si je suis bon avec l’Olympique de Marseille, je pourrai avoir une chance d’être appelé », assure-t-il dans une interview accordée au Quotidien du Sport avant de revenir sur son très bon début de saison à l'OM qui pourrait lui permettre d'un prétendants à une participation à la Coupe du monde qui débute dans un mois.

«C’est un bon début de saison»