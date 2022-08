Foot - Mercato - OM

OM : Pour son transfert à l’OM, il a fait un énorme effort

Publié le 22 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Cet été, Jonathan Clauss était décidé à rejoindre l’OM après avoir explosé au RC Lens. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, le Français donnait sa priorité au club phocéen. Et son désir a fini par se réaliser. Et pour cela, Clauss n’a pas hésité à revoir certaines de ses demandes, notamment ce qui concerne son salaire.

Révélé au RC Lens, Jonathan Clauss avait notamment découvert l’équipe de France. Mais pour passer un nouveau cap et jouer la Ligue des Champions, il fallait partir. Chelsea et l’Atlético de Madrid étaient intéressés, mais Clauss rêvait lui de l’OM. Un rêve devenu réalité puisque le latéral droit a fini par rejoindre l’effectif d’Igor Tudor sur la Canebière.

Mercato - OM : Clauss se lâche sur son arrivée dans le projet McCourt https://t.co/m5pz9nwWbp pic.twitter.com/JlpW3l5Hjm — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« J’ai baissé mon salaire »

Et à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ , Jonathan Clauss en a dit plus sur les coulisses de son choix, faisant notamment une révélation sur un énorme effort. « Oui j’ai baissé mon salaire. Il y a eu des discussions. On s’est appelé plusieurs fois. J’avais un objectif, c’était de venir ici. J’ai jamais été gourmand dans ma vie. Aujourd’hui, l’argent c’est très bien, je sais que ça va me permettre de vivre tranquillement, mais ce n’est pas ma première motivation », a lâché Clauss.

« C’est encore un pas en plus »