Mercato - OM : Pour le transfert de Milik, c'est déjà imminent ?

Publié le 23 septembre 2022 à 01h30 par Hugo Chirossel

Après un an et demi passé au club, Arkadiusz Milik a quitté l’OM cet été. L’international polonais a été prêté avec option d’achat à la Juventus et pourrait bien y rester définitivement. C’est en tout cas le souhait de la Vieille Dame, qui s’agiterait d'ores et déjà en coulisses afin de boucler ce dossier le plus rapidement possible.

À son arrivée, l’Olympique de Marseille pensait enfin avoir trouvé son grand attaquant tant désiré. Mais après six premiers mois pleins de promesses, Arkadiusz Milik n’a pas réellement convaincu la saison dernière. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, l’OM a décidé de s’en séparer cet été et de l’envoyer en prêt à la Juventus. La Vielle Dame était déjà intéressée lorsqu’il évoluait encore à Naples et a donc souhaité en faire la doublure de Dusan Vlahovic.

Les détails du prêt de Milik

Calciomercato révélait il y a quelques jours les contours de l’accord entre les deux clubs. Il s’agirait d’un prêt payant de 800 000€, auxquelles s’ajouteront 100 000€ de frais supplémentaires, ainsi que 800 000€ de bonus en fonction de ses prestations. L’option d’achat quant à elle serait de 7M€, un montant qui pourrait monter à 9M€ selon les résultats sportifs de la Juventus cette saison. Bien qu’il ne soit arrivé que depuis quelques semaines, Arkadiusz Milik et ses trois buts toutes compétitions confondues semble d’ores et déjà avoir convaincu les Bianconeri .

La Juventus veut lever son option d’achat