Mercato - OM : Pour la prolongation de Villas-Boas, tout est programmé !

Publié le 21 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, André Vilas-Boas devrait rapidement s’entretenir avec Pablo Longoria pour son avenir. C’est du moins le message que le directeur du football de l’OM a fait passer vendredi.

« En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici, a poursuivi l’entraîneur marseillais. Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici » . En octobre dernier, André Villas-Boas ouvrait la porte à une prolongation de contrat à l’OM, où il est lié jusqu’en juin prochain. Appréciant la ville et le club, le technicien portugais se verrait rester plus longtemps que les deux années convenues lors de son accord avec l’OM en 2019. Et le nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs fait savoir que ce sujet allait bientôt être traité.

« On va en parler »