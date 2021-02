Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plus qu’une question d’heures pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 20 février 2021 à 18h45 par Th.B.

N’ayant plus rien à jouer avec l’Atletico Mineiro dans le championnat brésilien, Jorge Sampaoli devrait être libéré de son contrat avant de s’engager pour deux ans et demi en faveur de l’OM selon Canal+.

Dès le 5 février dernier, le10sport.com vous avait révélé que Jorge Sampaoli figurait tout en haut de la liste de Pablo Longoria, directeur du football de l’OM, pour prendre la place de Nasser Larguet sur le banc phocéen, qui assure l’intérim depuis la mise à pied d’André Villas-Boas. Depuis, la tendance s’est confirmée et le 17 février, on vous assurait qu’un accord était proche d’être trouvé entre l’OM et le clan Sampaoli dont le contrat à l’Atletico Mineiro arrive à expiration en décembre prochain. D’après Canal+ , une résiliation de contrat à l’Atletico serait dans les tuyaux et sa nomination à l’OM ne serait plus qu’une question d’heures.

« Ça va s’accélérer cette semaine pour un contrat de deux ans et demi »