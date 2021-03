Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès s’enflamme pour les deux premiers jolis coups de Sampaoli !

Publié le 14 mars 2021 à 17h15 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2021 à 17h24

En difficulté depuis le début de saison, Michael Cuisance et Luis Henrique se font remarquer sous Jorge Sampaoli. Pierre Ménès a d’ailleurs salué les récentes performances des deux joueurs.

Sous les ordres d’André Villas-Boas puis de Nasser Larguet, Michael Cuisance était considéré comme un échec à l’OM. Prêté par le Bayern Munich, le Français, pourtant doté d’un très grand potentiel, n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui. Il en va de même pour Luis Henrique, recruté pour 8M€ l’été dernier. Mais depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, les deux joueurs semblent avoir retrouvé de la confiance. Malgré un faible temps de jeu, Henrique et Cuisance se sont montrés décisifs sur les dernières rencontres, ce qui en ravit plus d’un.

« Ces deux-là étaient au placard depuis le début de la saison et viennent de compiler deux buts et trois passes décisives »