Mercato - OM : Pierre Ménès a déjà une énorme crainte pour le mercato !

Publié le 6 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Le mercato hivernal de l’OM pourrait réserver quelques ventes afin de remplir les caisses, et Pierre Ménès ne cache pas ses inquiétudes à ce sujet.

Même si André Villas-Boas ne cache pas son envie de voir débarquer un buteur ainsi qu’un latéral droit à l’OM cet hiver, la tendance semble bien différente dans l’esprit de Frank McCourt. En effet, le propriétaire du club phocéen voudrait profiter de ce mercato hivernal pour opérer à quelques ventes et ainsi remplir les caisses de l’OM, ce qui n’avait pas été fait l’été dernier. Et dans sa chronique Pierrot Face Cam , Pierre Ménès se montre d’ailleurs très sceptique sur le mercato de l’OM.

« On ne sait pas quelle dinguerie Marseille peut faire »