Mercato - OM : Papin valide un transfert surprise

L'OM poursuit sa stratégie de dénicher de jeunes pépites pour renforcer son centre de formation, et c’est dans cette optique que le club phocéen a jeté son dévolu sur Robinio Vaz. Arrivé à la surprise générale l’été dernier en provenance de Sochaux, l'attaquant de 17 ans fait déjà parler de lui. Jean-Pierre Papin, jamais avare de compliments, ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme face aux prestations prometteuses du jeune Vaz.

Pablo Longoria a toujours affiché une ambition claire depuis qu'il a débarqué à l'OM : redonner un souffle nouveau à la formation marseillaise, souvent critiquée pour son manque d'efficacité. Le président phocéen n'a cessé de souligner l'importance de miser sur de jeunes talents pour bâtir l'avenir du club. Cet été, cette stratégie a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée de plusieurs espoirs prometteurs, dont Robinio Vaz, une pépite en provenance de Sochaux. Un recrutement qui témoigne de la volonté de l'OM de renforcer ses bases pour le long terme. Le jeune attaquant n’a pas tardé à faire parler de lui sous les couleurs de la réserve de l’OM. Avec un début de saison tonitruant, il affiche déjà 4 buts en seulement 5 rencontres, un rendement qui ne passe pas inaperçu. Jean-Pierre Papin, qui l'a sous ses ordres, n'en dit que du bien.

« Ce qu’il fait à 17 ans est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, on verra un joueur totalement transformé », a déclaré le légendaire attaquant français dans les colonnes de La Provence la semaine passée. Journaliste spécialisé dans l'actualité de l'OM, Bastien Cordoléani est également sous le charme de Robinio Vaz.

« Robinio Vaz est un excellent joueur, avec un beau gabarit. Il peut à la fois tenir la balle dos au jeu mais aussi apporter de la percussion car il sait se retourner assez vite. Percutant, c’est un joueur de couloir à la base, mais l’OM l’a placé en numéro 9 avec Sofiane Sidi-Ali qui tourne autour, et ça marche plutôt bien. (...) C’est un garçon à l’écoute qui ne rechigne pas à l’effort, et avec les blessures et suspensions, je ne serais pas étonné de le voir dans le groupe pro une ou deux fois cette saison », a-t-il confié. Prometteur pour la suite...