Mercato - OM : Pablo Longoria prêt à quitter le projet McCourt ?

Publié le 26 octobre 2022 à 09h15

Thibault Morlain

Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que Pablo Longoria est à l'OM. Aujourd'hui président du club phocéen, l'Espagnol est très apprécié sur la Canebière. Mais voilà que l'avenir de Longoria fait de plus en plus parler. Alors que la Juventus serait d'ailleurs intéressée par un retour de l'actuel président de l'OM, la question est de savoir ce qu'il décidera de faire...

Arrivé à l'OM en 2020, Pablo Longoria a montré qu'il était l'un des meilleurs sur le mercato. Forcément, cela intéresse du monde. Ainsi, comme révélé par Média Foot ce mercredi, la Juventus tenterait de faire revenir l'Espagnol, qui a travaillé pour la Vieille Dame entre 2015 et 2018. A la recherche d'un directeur sportif, les Turinois penseraient ainsi à Longoria.

Longoria sur le départ ?

Quid maintenant de la position de Pablo Longoria concernant son avenir ? Récemment, le président de l'OM expliquait : « Comment je me vois dans le futur ? J'aime la direction que le club est en train de prendre, je suis très content avec mon équipe. J'espère continuer ici tant que les résultats le permettent ».

