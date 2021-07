Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Une nouvelle pépite en approche pour 8M€ ?

Publié le 7 juillet 2021 à 15h12 par La rédaction mis à jour le 7 juillet 2021 à 15h16

Plutôt calme depuis le début de l'intersaison, le mercato de l'AS Moanco pourrait s'emballer très prochainement. L'ailier de Cologne, Ismaïl Jakobs, devrait rejoindre le Rocher.