Mercato - OM : Pablo Longoria connaît le prix du transfert de Marcus Thuram

A la recherche d’un joueur offensif pour combler la perte d’Amine Harit, blessé, l’OM s’intéresse à Marcus Thuram. Libre en fin de saison , l’international français pourrait quitter le Borussia Monchengladbach dès cet hiver pour 10M€. Le club allemand préfère le vendre plutôt que de le laisser filer gratuitement l’été prochain.

C’est un gros coup dur auquel l’OM a été confronté juste avant la trêve. Gravement blessé au genou, Amine Harit va manquer la fin de saison, sauf miracle. Alors sans surprise, l’OM va devoir le remplacer dès cet hiver sur le marché des transferts. « La tendance est qu’il sera indisponible pour le reste de la saison. Alors oui, il faudra le remplacer offensivement au mercato », confirmait Pablo Longoria en conférence de presse.

Au-delà d’un joueur dans le profil d’Amine Harit qui est recherché, l’OM devrait également se positionner sur un attaquant. Marcus Thuram est dans le viseur de Pablo Longoria, lui qui est en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Monchengladbach.

#Gladbach prefer to sell Marcus #Thuram for €10M at least in January as made with Zakaria last year, because they don’t want to lose him as a free agent. #Inter working to try to sign him, even if #BayernMunich have already offered a 5-years contract but since July. #transfers