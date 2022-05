Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria active une nouvelle piste en attaque !

Publié le 31 mai 2022 à 22h15 par Dan Marciano

Autorisé par le Tribunal arbitral du sport à recruter cet été, l'OM aurait l'intention de recruter un avant-centre. Selon certaines rumeurs, le club marseillais aurait coché le nom d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal. Mais à en croire la presse étrangère, Pablo Longoria travaillerait sur l'arrivée d'un autre avant-centre.

Bonne nouvelle pour l'OM ! Ce lundi après-midi, le Tribunal arbitral du sport a envoyé un courrier au club marseillais pour lui annoncer que son appel était suspensif. Autrement dit, il sera possible pour l'équipe française de recruter lors du prochain mercato estival. Cela tombe bien puisque Jorge Sampaoli aurait réclamé trois ou quatre renforts à Pablo Longoria, dont un attaquant plus mobile qu'Arkadiusz Milik. Selon Ekrem Konür, l'OM aurait coché le nom d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat avec Arsenal et suivi également par l'OL.

🔥 Marseille is monitoring the situation of Lois Openda. #OM 🔵⚪ #MercatOM pic.twitter.com/y8jWQkcoP7 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 31, 2022

L'OM surveillerait la situation de Loïs Openda

Mais à en croire le journaliste turc, un autre attaquant serait sur la short-list des dirigeants marseillais. Prêté cette saison par le Club Brugge au Vitesse Arnhem, Loïs Openda serait surveillé par Pablo Longoria. Agé de 22 ans et lié à sa formation jusqu'en 2024, cet avant-centre a longtemps été considéré comme l'un des grands espoirs du football belge. Aux Pays-Bas, Openda a repris des couleurs, inscrivant 18 buts en Eredivisie. Suffisant pour taper dans l'œil de l'OM