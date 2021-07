Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a une occasion à saisir pour Jérémie Boga !

Publié le 14 juillet 2021 à 1h30 par B.C.

Dans le viseur de l’OM et de l’OGC Nice notamment, Jérémie Boga serait également la priorité de l’Atalanta. Cependant, les dirigeants transalpins sont disposés à prendre leur temps dans ce dossier.

Après s’être illustré sous le maillot de Sassuolo, Jérémie Boga risque d’être l’une des attractions de ce mercato estival. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Franco-Ivoirien a notamment la cote en Ligue 1 puisque l’OM, l’OL, le LOSC et l’OGC Nice sont intéressés par l’attaquant de 24 ans. Les représentants de Boga ont rencontré les dirigeants niçois et marseillais, mais ces derniers pourraient être doublés par un autre prétendant. En effet, le10sport.com vous a récemment annoncé que l’Atalanta était également déterminée à s’attacher les services de Jérémie Boga et avait décidé de revenir à la charge pour le joueur de Sassuolo. Une menace qui se confirme sérieusement.

L’Atalanta prête à patienter ?