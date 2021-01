Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a fait un choix pour le poste d’attaquant !

Publié le 13 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Pourtant initialement intéressé par le profil de Jean-Philippe Mateta, Pablo Longoria semble être passé à autre chose pour le poste d’attaquant à l’OM. En attestent le manque de progression dans cette opération et le témoignage d’un dirigeant de Mayence.

Ayant activé plusieurs pistes pour le poste d’attaquant, Pablo Longoria aurait ouvert le dossier Jean-Philippe Mateta ces derniers temps. C’est en effet ce que Téléfoot La Chaîne a assuré récemment. Cependant, l’opération ne serait pas passée à un stade avancé. En effet, sur le plateau de Culture Foot , le journaliste Simone Rovera a expliqué que la piste menant au jeune attaquant de Mayence et ancien buteur de l’OL se serait considérablement refroidie malgré plusieurs prises de contact la semaine dernière entre le club phocéen et le clan Mateta. L’occasion pour le directeur sportif de Mayence de monter au créneau et d’écarter l’option d’un transfert à l’OM cet hiver.

« Personne ne nous a contactés »