Mercato - OM : «On ne peut pas», transfert annulé à la dernière minute !

À l’été 2004, l’OM s’était attaché les services de Peguy Luyindula, recruté contre un montant estimé à 10M€ en provenance de l’OL. Mais dans un premier temps, c’est Sidney Govou que les Gones comptaient envoyer à Marseille, avant que Bernard Lacombe ne fasse changer d’avis Jean-Michel Aulas, comme l’a révélé l’agent de joueur Frédéric Guerra.

Quand Sidney Govou devait rejoindre l’OM

« Une fois Jean-Michel Aulas, au tout début, j’étais allé à Annecy pour un match amical, il me voit dans les tribunes et me dit : “bon, on a décidé de vendre Sidney (Govou) à Marseille. Je vous le dis”. À la fin du match, j’attends les joueurs, il revient et me dit : “finalement on a changé d’avis, on vend Peguy (Luyindula) à Marseille”. Véridique. Et ils ont vendu Peguy Luyindula à Marseille deux jours après », a déclaré l’agent de joueurs Frédéric Guerra dans l'émission RMC Mercato.