Mercato - OM/OL : Aulas proche de boucler un transfert record pour devancer Zubizarreta !

Publié le 22 janvier 2020 à 10h30 par A.M.

Malgré l’arrivée de Karl Toko-Ekambi, prêté par Villarreal, l’OL ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et semble proche de boucler le transfert de Tino Kadewere pour 15M€.

Auteur d’une première partie de saison exceptionnelle au Havre avec 18 réalisations en 20 apparitions en Ligue 2, Tino Kadewere affole le marché européen. Très suivi en Angleterre, le buteur de Zimbabwéen est également dans le viseur de l’OM et de l’OL. Et bien que les Gones aient déjà obtenu le prêt de Karl Toko-Ekambi, ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et semblent proches de boucler le transfert du meilleur buteur de L2.

Kadewere à l’OL, ça brûle !