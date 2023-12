Mercato - OM : Offensive pour un Parisien, il dévoile tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chaque été, Pablo Longoria multiplie les pistes à tous les postes pour être certain de trouver son bonheur sur le mercato, et l’année 2023 n’a pas fait exception. Pour le flanc droit de la défense, l’OM a notamment pensé à Sacha Boey, natif de la région parisienne, évoluant désormais en Turquie du côté de Galatasaray. Et malgré son amour pour le PSG, la cible phocéenne était prête à rejoindre le club rival comme il l’a reconnu.

« Marseille avait une offre »

Interrogé par le média Le Carré , Sacha Boey a en effet eu l’occasion de revenir sur l’offensive de l’OM à son égard. « Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais Marseille avait une offre », confiait en novembre le joueur formé à Rennes. « Si c’est possible pour un Parisien de jouer pour l’OM ? Oui, c'est possible , assumait Sacha Boey. Beaucoup de footballeurs ont joué. Je suis Parisien. C'est impensable d'être parisien et de ne pas supporter le PSG ».

« Plusieurs clubs suivent Boey pour le futur »