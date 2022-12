Transferts - OM : Un gros rebondissement se confirme pour le mercato de Longoria

Hugo Chirossel

Recruté il y a un an et demi, Gerson ne devrait plus faire long feu à l’OM. Le Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2026, est en instance de départ, comme l’a confirmé Igor Tudor en conférence de presse. Alors qu’il devait faire son retour à Flamengo, les deux parties n’avaient pas réussi à s’entendre sur le montant de l’opération. Mais le club brésilien ne perd pas espoir et un accord pourrait finalement être trouvé dans les prochains jours.

On ne devrait plus revoir Gerson avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Alors qu’il était un des chouchous de Jorge Sampaoli, il ne bénéficie pas de la même cote auprès d’Igor Tudor. Peu utilisé par l’entraîneur croate, l’international brésilien était annoncé du côté de Flamengo, où l’OM était allé le chercher lors de l’été 2021. Mais comme révélé par le10sport.com , les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre financièrement.

Mercato - OM : Guendouzi a tranché pour son avenir, il prévient Longoria https://t.co/Cb0aCBxg1X pic.twitter.com/CZUSlZHLuc — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Le retour de Gerson à Flamengo relancé

Les Marseillais réclamaient 20M€, alors que Flamengo n’avait proposé que 12M€. En revanche, tout ne serait pas terminé dans ce dossier. D’après les informations de Foot Mercato , la formation brésilienne serait persuadée de réussir à boucler le retour de Gerson, qui de son côté n’a qu’une seule envie : revenir dans son ancien club. Dans cette optique, FM indique que l’écart entre ce que Flamengo est prêt à investir et les demandes de l’OM se serait resserré ces derniers jours.

«Il faut trouver un moyen de fermer cette négociation»