Nouvelle révélation de taille sur l'échec de Longoria avec Saliba

Publié le 1 octobre 2022 à 23h10 par Pierrick Levallet

Prêté à l’OM la saison dernière, William Saliba a réalisé une très grande saison avant de revenir à Arsenal. Pablo Longoria avait donc à cœur de conserver le joueur de 21 ans, indispensable dans la charnière de Jorge Sampaoli. Toutefois, le club phocéen n’était pas la seule équipe à vouloir s’attacher les services de l’international tricolore.

Après une très grande saison du côté de l’OM, où il était prêté, William Saliba a fait son retour à Arsenal. Et l’international tricolore, qui n’avait disputé aucune rencontre avec les Gunners , s’est très vite imposé dans le onze de Mikel Arteta. Toutefois, Pablo Longoria avait tenté de conserver le joueur de 21 ans cet été. Et le président de l’OM n’était visiblement pas le seul à vouloir s’attacher ses services.

L’OM n’était pas seul pour Saliba

Outre l’OM, un autre gros club aurait tenté sa chance pour William Saliba d’après les informations de Fabrizio Romano. Si le journaliste italien spécialiste du mercato ne divulgue pas l’identité de cette équipe, on sait néanmoins que l’international tricolore avait plusieurs options pour son avenir.

