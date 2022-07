Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle galère pour Longoria avec ce flop de l'ère McCourt

Publié le 15 juillet 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Pablo Longoria voudrait tourner la page Kevin Strootman. Comme avec Alvaro Gonzalez, le président de l'OM aimerait résilier le contrat du milieu de terrain néerlandais, lié au club marseillais jusqu'en 2023. Mais son entourage a bien l'intention de négocier une indemnité de départ avant de possiblement rejoindre un club situé dans le Golfe.

Recruté contre un chèque de 25M€ en 2018, Kévin Strootman est devenu un fardeau pour l'OM. Doté d'un des salaires les plus importants de l'effectif (son salaire mensuel est estimé à 550 000€ bruts), le milieu de terrain peine à justifier sa rémunération sur le terrain. Ancien cadre de l'AS Roma, l'international néerlandais est bien loin de son meilleur niveau. Les différents entraîneurs qui se sont succédés sur le banc marseillais ont vite décidé de l'écarter. Lors des dernières sessions de transferts, l'OM a fait tout son possible pour le vendre, mais aucune équipe n'est prête à accueillir un joueur vieillissant, qui coute en plus trop cher. Pour se séparer de Strootman, Pablo Longoria n'a pas eu d'autres choix que de le prêter, au Genoa puis à Cagliari la saison dernière. Le dernier club cité est descendu à l'échelon inférieur et n'a pu le conserver. De retour à Marseille, le joueur s'entraîne, pour l'instant, à l'écart du groupe mené par Igor Tudor. Mais à en croire les dernières tendances, il pourrait prochainement quitter Marseille.

Longoria cherche à résilier le contrat de Strootman

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, le dossier Kévin Strootman revient sur la table. Pablo Longoria veut à tout prix se débarrasser de lui, à un an de la fin de son contrat avec l'OM. Comme l'indique Le Phocéen , le responsable espagnol serait prêt à résilier son contrat cet été. Une solution désespérée pour se séparer du milieu de terrain, qui ne croule pas sous les propositions. Mais jusqu'au bout, son entourage ne souhaite pas faciliter la mission de Longoria.

L'entourage de Strootman envoie un message au président de l'OM

Selon le média spécialisé, l'entourage de Strootman aimerait négocier une indemnité de départ. Son clan ne souhaite pas entendre parler d'une résiliation d'un contrat, souhaitant laver son honneur jusqu'au bout. Les négociations devraient débuter en interne pour essayer de parvenir à une solution.

Strootman prêt à rejoindre un pays du Golfe ?