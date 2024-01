Mercato - OM : Nouveau transfert annoncé, son agent ouvre la porte à Marseille

Axel Cornic

A la recherche de renforts, Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste en Serie A, puisqu’il souhaiterait attirer Lucian Agoumé à l’Olympique de Marseille. Ça tombe bien, l’agent du milieu français avait un rendez-vous important avec l’Inter ce mercredi, afin de discuter de l’avenir et d’un éventuel départ en ce mercato hivernal.

Arrivé pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso ne semble pas totalement satisfait de son effectif. L’entraineur de l’OM a en effet réclamé plusieurs renforts à l’occasion de ce mercato hivernal et Pablo Longoria semble avoir activé plusieurs pistes du côté de la Serie A.

Agoumé, le nouvel objectif de l’OM

C’est le cas avec Lucien Agoumé, qui serait selon des médias français comme italiens, la nouvelle priorité de l’OM en ce mois de janvier. Le milieu français joue peu à l’Inter sous les ordres de Simone Inzaghi et pourrait donc décider de se relancer dans le sud de la France, même si le FC Séville semble pousser pour arracher sa signature.

« L’Inter est ouvert à un prêt, mais je ne peux rien dire de plus sur l’opération »