Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Milik ?

Alors qu’il vient à peine de rejoindre l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik pourrait bel et bien quitter la cité phocéenne dès cet été.

À la recherche d’un attaquant cet hiver, l’OM a décidé de miser sur Arkadiusz Milik, prêté par le Napoli avec option d’achat. Cependant, le buteur polonais est déjà annoncé sur le départ, puisqu’une clause dans son contrat lui permettrait de partir pour 12M€ comme l’a récemment confirmé L’Équipe , et la Juventus suivrait attentivement sa situation. Interrogé sur son joueur ce dimanche, Jorge Sampaoli n’a pas caché l’importance de Milik dans son groupe : « On attend beaucoup de lui. Avec son rayonnement, c’est un joueur très important. » Mais à peine arrivé, Sampaoli pourrait déjà perdre Arkadiusz Milik.

Ce mardi soir, le journaliste italien Nicolo Schira a confirmé sur Twitter qu’un départ d’Arkadiusz Milik était bien à craindre pour l’OM, notamment si le club phocéen ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Une clause fixée à 12M€ permettrait en effet au Polonais de plier bagage s’il le souhaite, et plusieurs prétendants auraient déjà manifesté leur intérêt, à l’instar de la Juve mais également du FC Séville.

