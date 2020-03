Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau calvaire en vue pour les finances de McCourt…

Publié le 20 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Kevin Strootman a déjà affiché son envie de rester à l’OM l’été prochain, cette décision ne devrait pas faire les affaires du club phocéen sur le plan financier.

Le 12 mars dernier, en conférence de presse, Kevin Strootman avait affiché son envie de continuer l’aventure à l’OM la saison prochaine : « Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c‘est notre objectif à tous. Si tu ne joues pas, tu n’es pas content, et tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c’est comme ça. En ce moment, je suis sur le banc. Je pourrais critiquer l’entraîneur, mais moi je dois faire mieux pour jouer et faire partie des titulaires. Je ne dois pas me dire "je ne joue pas, donc je veux partir" », avait confié Strootman, qui est pourtant un remplaçant de luxe avec un salaire conséquent cette saison à l’OM. Et sa décision ne devrait pas faire les affaires de Frank McCourt sur le plan financier.

Strootman pourrait rapporter gros à l’OM, mais…

En effet, alors que l’OM devrait présenter un déficit de 90M€ à l’issue de la saison, ce choix fort pris par Kevin Strootman pourrait contrarier ses dirigeants qui misent forcément sur une vente du milieu de terrain néerlandais pour se renflouer lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si Strootman changera d’avis et pourrait envisager de quitter l’OM en cas d’offre attrayante sur le marché.