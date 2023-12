Mercato - OM : Neuf départs imminents ?

Arnaud De Kanel

Après une entame de saison en dents de scie, l'OM veut renverser la situation en cette nouvelle année. Cependant, les Marseillais font face à un sérieux obstacle avec la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) menaçant de priver Gennaro Gattuso de neuf de ses joueurs. Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe, et Bamo Meïté risquent d'être convoqués par leurs sélections respectives, créant ainsi une situation épineuse pour l'équipe marseillaise

La première partie de saison de l'OM s'est soldée par un match nul contre Montpellier (1-1), mettant un terme à une période mitigée pour les Marseillais. Classés sixièmes en Ligue 1 avec un retard de six points sur le podium, les hommes de Gattuso sont également qualifiés pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, où les attend un défi ardu contre le Shakhtar Donetsk. Cependant, le début d'année 2024 s'annonce extrêmement compliqué pour le coach italien et son équipe.



Neuf joueurs à la CAN ?

La raison en est la perspective de voir plusieurs joueurs clés de l'OM impliqués dans la CAN, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Neuf joueurs marseillais pourraient être sélectionnés, parmi lesquels des piliers de l'équipe de Gattuso. Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye devraient figurer dans la liste du Sénégal, tandis qu'Amine Harit et Azzedine Ounahi devraient être convoqués par le Maroc. Ces deux sélections sont susceptibles d'aller loin dans le tournoi, ce qui constitue une préoccupation majeure pour l'OM. Bamo Meïté, avec la Côte d'Ivoire, pourrait également réaliser un parcours remarquable, tandis que Chancel Mbemba, avec la République Démocratique du Congo, risque une élimination précoce tout en manquant plusieurs rencontres avec l'OM. Simon Ngapandouetnbu et François Mughe pourraient aussi être engagés dans la CAN avec le Cameroun, mais leur impact sera potentiellement moins dommageable pour Marseille.

