Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho pourrait faire mal à André Villas-Boas !

Publié le 2 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM, M’Baye Niang intéresserait également Tottenham, et José Mourinho devrait donc contrarier André Villas-Boas sur ce dossier…

« Rejoindre l'OM qui n'a pas beaucoup d'argent ? Si j'ai le projet sportif comme j'ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire parce que je vais prendre du plaisir et remporter des trophées », confiait récemment M’Baye Niang au micro de Canal + , ouvrant donc la porte à une arrivée à l’OM cet été alors que l’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait la grande priorité d’André Villas-Boas. Mais s’il souhaite rafler la mise avec Niang, l’entraîneur de l’OM devra prendre le dessus sur l’un de ses compatriotes.

Mourinho cible également Niang

Comme l’a révélé L’Equipe lundi, Tottenham ciblerait également M’Baye Niang et pourrait donc donner du fil à retordre à l’OM. Toutefois, contrairement au club phocéen, les Spurs ne lui garantissent pas une place de titulaire la saison prochaine. André Villas-Boas pourrait donc avoir un argument décisif face à José Mourinho cet été...