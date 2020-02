Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Morgan Sanson n'a aucun regret !

Publié le 3 février 2020 à 4h00 par A.M.

Cadre d'André Villas-Boas, Morgan Sanson s'est exprimé sur son choix de rejoindre l'OM durant le mercato d'hiver 2017. Et visiblement, il ne regrette rien.

Quelques semaines après le rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt durant le mois d'octobre 2016, le club phocéen s'offrait Morgan Sanson en provenance de Montpellier pour près de 12M€. Le milieu de terrain fait donc partie des premières recrues de l'ère McCourt et s'est petit à petit imposé comme un cadre de l'OM. Indispensable aux yeux d'André Villas-Boas, Morgan Sanson est revenu sur son choix de rejoindre la cité phocéenne durant le mois de janvier 2017.

«J'ai gagné en maturité ici. J'ai grandi»