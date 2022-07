Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Depay prépare un terrible coup à Longoria sur le mercato

Publié le 9 juillet 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Memphis Depay pourrait être poussé vers la sortie à cause d'Ousmane Dembélé et de Raphinha. Alors que l'OM serait à l'affût, l'attaquant néerlandais souhaiterait rester au Barça et l'aurait fait savoir à sa direction. Et s'il obtient gain de cause, Memphis Depay devrait être prolongé par le club emmené par Xavi.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone l'été dernier. Mais après seulement une saison au Camp Nou, l'international néerlandais pourrait prendre le large. Alerté par la situation de Memphis Depay, l'OM serait en embuscade, prêt à en profiter pour le recruter lors de ce mercato. Toutefois, l'ex-protégé de Jean-Michel Aulas ne prévoit pas du tout de rejoindre Marseille.

Mercato - OM : Gros coup de froid pour l’arrivée de Memphis Depay https://t.co/cQoetfflOT pic.twitter.com/kySUapG90s — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Memphis Depay a annoncé au Barça qu'il ne voulait pas partir

Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone pourrait se débarrasser de Memphis Depay à cause d'Ousmane Dembélé et de Raphinha, qui pourraient très vite signer en faveur du club catalan. Toutefois, l'ancien capitaine de l'OL ne compterait pas faire ses valises cet été.

Xavi devrait prolonger Memphis Depay s'il reste cet été