Mercato - OM : McCourt va récupérer un gros chèque inespéré

Publié le 3 novembre 2022 à 22h00

Arthur Montagne

Eliminé de la Ligue des champions de façon frustrante après avoir cru à une qualification pour les huitièmes de finale en ouvrant le score contre Tottenham, l'OM peut néanmoins se targuer de récupérer un joli chèque pour son parcours lors des phases de groupes. Le club phocéen va effectivement récupérer environ 28M€

Malgré sa position dans le chapeau 4 lors du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, l'OM avait hérité d'une poule qui semblait à ses portées avec Tottenham, l'Eintracht Francfort et le Sporting CP. Après des débuts poussifs, le club phocéen avait toutefois toujours son destin en mains à l'approche de la dernière journée. Pour cela, il fallait battre Tottenham au Vélodrome. Une victoire et la qualification pour les huitièmes de finale était assurée. Cependant, malgré l'ouverture du score de Chancel Mbemba, l'OM a tout perdu en concédant l'égalisation puis un second but dans les arrêts de jeu synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes.

28M€ pour l'OM après son élimination de la C1...

Néanmoins, une participation à la phase de groupes de la Ligue des champions reste lucrative et l'OM devrait récupérer près de 28M€ malgré son élimination précoce. Des gains qui se décomposent de la façon suivante. Une prime de participation garantie à tous les clubs et fixée à 15,64M€. Une somme à laquelle il faut ajouter 5,6M€ récupérés grâce aux deux victoires contre le Sporting CP. Enfin, l'OM récupère également 4,54M€ liés au coefficient UEFA. Un joli chèque pour le club phocéen.

... qui passe à côté de 17M€ supplémentaires

Néanmoins, les Marseillais auraient pu récupérer une somme encore plus importantes compte tenu du fait que l'OM est passé très proche de la qualification pour les huitièmes de finale. 9,6M€ sont offerts aux clubs qui se hissent en huitième de finale de la Ligue des champions, sans oublier les 2,8M€ pour la victoire contre Tottenham. 4M€ supplémentaires étaient également promis à l'OM par le biais des droits TV. Par conséquent, les Marseillais peuvent s'en mordre les doigts...