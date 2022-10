Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt reçoit un message très clair de Longoria

Publié le 22 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

En place depuis février 2021 à la présidence de l’OM, Pablo Longoria semble déterminé à poursuivre sa mission le plus longtemps possible au sein du projet mis en place. Le dirigeant espagnol a fait le point sur son avenir et fait passer un message fort à son patron, Frank McCourt.

Le même jour que la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM en février 2021, Frank McCourt annonçait également le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club phocéen. Un choix fort, censé remettre le projet sur les bons rails, ce qui a été le cas ces derniers mois avec des choix convaincants sur le mercato et un retour de l’OM en Ligue des Champions.

Longoria, l’architecte de l’OM

Pablo Longoria est sur tous les fronts, autant en ce qui concerne le recrutement que la communication de l’OM. Dans cette optique, est-il possible d’envisager une certaine lassitude de la part du dirigeant espagnol ?

« J’espère continuer ici »