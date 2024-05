Mercato - OM : McCourt prépare sa révolution, qui doit partir ?

La rédaction

Frank McCourt n’est plus apparu à Marseille depuis la victoire phocéenne face au Stade de Reims en août 2023. Pour autant, le propriétaire de l’OM ne semble toujours pas vouloir céder le club malgré les incessantes rumeurs de rachat. Au contraire, l’homme d’affaires américain pourrait faire le ménage en interne. Selon vous, qui doit être le ou les sacrifiés ? C’est notre sondage du jour !

L’OM a certes atteint le dernier carré de la Ligue Europa et a rêvé de retrouver une finale de C3 pour la première fois depuis 2018. Cependant, le club phocéen a échoué face à l’Atalanta et ses rêves européens se sont envolés à Bergame (0-3). Et ce mirage européen a dissimulé les problèmes financiers de l’Olympique de Marseille comme cela a été souligné par le journaliste Mathieu Grégoire.

«Le clan McCourt n’a jamais apprécié Stéphane Tessier»

« La coupe d’Europe a aidé mais s’il y avait un mauvais bilan à la fin de la saison sur le plan financier, il se dit que Longoria a peut-être mis cela sur le dos de Stéphane Tessier auprès de Frank McCourt ». a confié le journaliste de L’Équipe de passage sur le plateau de Football Club Marseille . Le président Pablo Longoria casserait donc du sucre sur le dos du directeur général de l’OM en coulisses. D’ailleurs, Frank McCourt n’en attendait pas plus semble-t-il. « Le clan McCourt n’a jamais apprécié Stéphane Tessier (…) Tessier va sauter ».

OM : «C’est la fin», il balance sur Longoria https://t.co/dWSGgQaZAW pic.twitter.com/uCxmokmVPB — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

«Longoria saute aussi mais à condition que McCourt ait un plan B. Or, ils n’ont pas de plan de secours»