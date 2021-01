Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Moyen-Orient… Cette nouvelle bombe sur la vente de l’OM !

Publié le 30 janvier 2021 à 12h15 par D.M.

Ancien joueur de l’OM, Fabrice Abriel a annoncé que deux fonds d’investissements voulaient racheter le club marseillais. L’un d’eux serait même actuellement en discussions avec Frank McCourt.

La vente de l’OM serait plus que jamais d’actualité comme l’avait confié le journaliste Thibaut Vézirian il y a quelques jours : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros ». Alors qu’il avait annoncé l’été dernier qu’il n’était pas vendeur, Frank McCourt continuerait en réalité de discuter avec des potentiels acheteurs. Une information confirmée par un ancien joueur de l’OM.

«Ça vient du Moyen-Orient. Il y a deux fonds d’investissement»