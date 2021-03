Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt envoie un message à Longoria pour le budget transferts !

Publié le 8 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son investissement à venir pour l'OM, Frank McCourt estime que son projet n'implique plus nécessairement de grosses sommes.

« Je ne suis pas monsieur McCourt pour dire il va investir ou pas. Mon obligation comme président du club c'est toujours de lui montrer le meilleur projet possible avec des équilibres financiers car c'est une nécessité dans le football actuel, dans les circonstances actuelles et spécialement parce que je crois qu'un club de football doit générer de l'argent. Les possibilités que j'ai vues à l'OM depuis que je suis arrivé ici sont incroyablement grandes . » Voilà le message de Pablo Longoria à France Bleu ces derniers jours concernant le futur mercato estival marseillais. Et Frank McCourt en rajoute une couche.

«Nous avons la preuve que cela ne dépend pas de combien on dépense»