Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… C’est loin d’être terminé pour la vente du club

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, certains journalistes continuent d’évoquer une vente prochaine de l’OM. Et la récente arrivée du groupe CMA-CGM au sein du club marseillais a relancé les rumeurs sur l’avenir de l’Américain. Ce dernier aurait été approché par de nombreux investisseurs, notamment saoudiens ces derniers mois. Mais depuis le début de ce feuilleton, l’accord se fait attendre.

« La plupart des gens ne savent pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui, le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des générations ». Frank McCourt a toujours été clair. Arrivé en 2016 à Marseille, l’Américain a répété à qui veut l’entendre qu’il n’a pas l’intention de vendre l’OM. Mensonge pour certains journalistes et supporters phocéens, qui n’hésitent pas à faire entendre leur voix par le biais du #Vente OM . Dernièrement, c’est l’accord avec le groupe CMA-CGM, qui a jeté le trouble. « Et si c'était un premier pas ? Je dis ça je dis rien » s’était interrogé Daniel Riolo.

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre »

D’autres journalistes sont plus radicaux, à commencer par Romain Molina. « J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. (…) McCourt cherche toujours à vendre ? Oui, à trois milliards pour cent ! Il veut vendre, mais demande beaucoup trop d’argent » avait confié le journaliste indépendant.

Vézirian campe sur ses positions

Même son de cloche du côté de Thibaud Vézirian, qui campe sur ses positions depuis plusieurs mois. « Molina m’avait appelé en juin dernier en disant « ça sent bon ». On a les mêmes informations sur le fond. Il a des sources qui disent que « ça avance ». Lui parle des Emirats, moi je n’ai pas la certitude. Mais c’est inéluctable » avait-il déclaré lors d’un live Twitch.

Ajroudi annonce le départ de McCourt