Mercato - OM : Maxime Lopez s’enflamme pour les premiers mois de Villas-Boas !

Publié le 13 janvier 2020 à 7h00 par H.G.

L’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas a réalisé une bonne première moitié de saison. Et aux yeux de Maxime Lopez, les arrivées de l'entraîneur portugais et des recrues estivales ont changé le visage du club phocéen.

André Villas-Boas n’a pas mis longtemps à effacer le scepticisme qui a suivi l’officialisation de son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été passé. En dépit de moyens financiers limités, l’entraîneur portugais est parvenu à installer les Phocéens en deuxième position de Ligue 1 derrière le PSG, avec 41 points glanés en 20 journées. Résultat, l’OM est bien placé pour terminer à une place qualificative en Ligue des Champions, ce qui serait une première depuis la saison 2013/2014. Plus encore, le groupe de l’OM semble bien plus soudé depuis l’arrivée d’André Villas-Boas que du temps où Rudi Garcia était sur le banc marseillais. Et dans ce climat vertueux qui semble s’être installé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez n’a pas manqué de congratuler le travail réalisé par André Villas-Boas, constatant que l’OM avait bien changé cette saison.

« L’équipe est totalement différente »