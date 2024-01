Mercato - OM : Marseille tient le bon entraîneur, Longoria jubile

Hugo Chirossel

En marge de la réception de Strasbourg vendredi soir au Stade Vélodrome, Pablo Longoria a pris le temps de s'arrêter au micro de Prime Vidéo afin d’évoquer plusieurs sujets. Le président de l’OM a notamment parlé de Gennaro Gattuso, lui qui a débarqué il y a maintenant quatre mois à Marseille. Cela ajouté à l’arrivée de Mehdi Benatia, le dirigeant espagnol est très content du fonctionnement du club marseillais.

La Ligue 1 faisait son retour vendredi soir au Stade Vélodrome. Une semaine après sa victoire face à l’US Thionville (N3) en coupe de France (0-1), l’OM a enchaîné avec un match nul lors de la réception de Strasbourg (1-1). Les Olympiens avaient pourtant rapidement ouvert le score grâce à Samuel Gigot, mais ils ont été rejoints dans le temps additionnel par un but signé Jérémy Sebas. En marge de cette rencontre, Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Prime Vidéo et a notamment évoqué son entraîneur, Gennaro Gattuso.

« Avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne »

« Le changement de système de Gattuso ? C’est un choix personnel (de Gattuso, ndlr). C’est une preuve d’intelligence, d’adaptation », estime Pablo Longoria, qui est persuadé d'avoir trouvé la bonne personne pour entraîner l’OM : « Avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne. Il a donné de l’énergie à tout le monde, pas qu’aux joueurs et on doit le remercier. C’est tout à son honneur d’être pragmatique avec notre effectif. On est très contents du choix, de la personne. Sur les aspects footballistique, humain. C’est quelqu’un qu’on doit remercier pour le travail qu’il est en train de faire . »

« On est très content avec le fonctionnement actuel du club »