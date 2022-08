Foot - Mercato - OM

OM : Marseille se mobilise pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo

Publié le 26 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Alors que la rumeur d'une arrivée de Cristiano Ronaldo enflamme les réseaux sociaux, les anciens joueurs de l'OM rebondissent sur cet engouement pour interpeller Frank McCourt et Pablo Longoria afin qu'ils tentent de recruter la star portugaise qui a réclamé son départ de Manchester United.

Depuis quelques jours, la folie s'est emparée des réseaux sociaux, surtout du côté de Marseille. Et pour cause, Cristiano Ronaldo, qui veut absolument quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions, s'est fait recaler par de nombreux clubs, et certaines rumeurs ont circulé concernant l'éventualité de voir débarquer la star portugaise à l'OM. Et plusieurs anciens joueurs du club phocéen ont décidé de surfer sur la vague afin d'alimenter la rumeur.

«Ce serait impardonnable de ne pas essayer»

Le premier d'entre eux est Eric Di Meco qui avait annoncé au micro de RMC qu'il fallait tenter le coup : « Ce serait impardonnable de ne pas essayer pour moi. C'est de la science-fiction, il y a une chance sur mille. Et je même plus loin : par bonheur, par miracle, il viendrait te mettre le bordel dans le vestiaire, rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l'OM à la ville, il faut le tenter. Financièrement, si tu calcules, j'ai vu passer un article sur ce qu'a rapporté Messi depuis qu'il est arrivé au PSG, ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher finalement. Il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et qu'il trouve une solution pour, qu'économiquement, il lui trouve un business aux Etats-Unis ».

Mercato - OM : La presse anglaise s’emballe aussi pour Cristiano Ronaldo à Marseille https://t.co/BCT0ZsbgJ0 pic.twitter.com/MCn9KR2K0q — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

«Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure»

Egalement ancien joueur de l'OM, Samir Nasri avait également affiché son souhait de voir Cristiano Ronaldo débarquer à Marseille. « D'après ce qu'on entend, Cristiano veut jouer la Champions League. Je pense sincèrement qu'il devrait des concessions au niveau financier pour pouvoir aller dans une équipe compétitive qui joue la Champions League. Moi, j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat, ils lui donnent la moitié de son année et à Marseille ils font un effort, ils lui donnent quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure », assurait-il à Canal+ .

«On a tous le droit de rêver !»