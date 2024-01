Mercato - OM : Marseille a plombé deux clubs avec ce transfert

Hugo Chirossel

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis quelques jours et une première recrue pourrait bientôt arriver à l’OM. Les dirigeants marseillais sont sur le point de trouver un accord avec l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Lucien Agoumé. Un dossier dans lequel les Olympiens ont devancé la concurrence de deux clubs.

Lucien Agoumé pourrait très bientôt faire son retour en Ligue 1. Formé à Sochaux, puis passé par Brest et Troyes en prêt, le milieu de terrain âgé de 21 ans est en manque de temps de jeu à l’Inter Milan, où il lui reste un an et demi de contrat. L’OM veut donc en profiter pour le relancer.

Agoumé veut rejoindre l’OM, accord imminent avec l’Inter

D’après les informations de RMC Sport , Lucien Agoumé a choisi de passer la deuxième partie de sa saison à l’OM. Une tendance confirmée par Foot Mercato , qui indique qu’un accord total est en passe d’être trouvé entre Marseille et l’Inter Milan, autour d’un prêt avec option d’achat. L'OM devrait donc bientôt pouvoir accueillir sa première recrue de l’hiver, en ayant devancé la concurrence de deux clubs.

L’OM a devancé le FC Séville et l’Ajax Amsterdam