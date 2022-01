Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcelo Bielsa débarque pour Boubacar Kamara !

Publié le 26 janvier 2022 à 21h10 par T.M.

Alors que Boubacar Kamara pourrait quitter l’OM cet hiver, Marcelo Bielsa ne dirait visiblement pas non pour l’accueillir du côté de Leeds.

N’étant pas parti pour prolonger à l’OM, Boubacar Kamara sera alors libre de s’engager avec le club de son choix à l’été. Mais il n’est pas exclu qu’un transfert soit acté avant le 31 janvier. Pour permettre à Pablo Longoria de récupérer quelques millions d’euros, Kamara pourrait prochainement être vendu. Il y a d’ailleurs du beau monde au rendez-vous. Alors que l’AS Rome et José Mourinho seraient très intéressés, le Marseillais aurait aussi des touches en Angleterre avec Manchester United.

Direction Leeds ?