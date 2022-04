Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda pourrait prendre une décision inattendue !

Publié le 20 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Mis en concurrence directe avec Pau Lopez cette saison à l’OM, Steve Mandanda n’exclut aucune option pour son avenir. Même pas celle d’un départ anticipé à la retraite…

« Le plus important reste le collectif, on a chacun nos cas personnels, mais le plus important c'est l'objectif du club. C'est toujours un plaisir d'être sur le terrain, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir », confiait récemment Steve Mandanda (37 ans) en conférence de presse sur sa situation personnel compliquée cette saison à l’OM, où il se retrouve en doublure de luxe derrière Pau Lopez malgré son statut de légende du club. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Mandanda pourrait même prendre une décision radicale en fin de saison.

Mandanda prêt à raccrocher ?

Comme l’a annoncé L’Equipe mardi dans ses colonnes, Steve Mandanda n’écarterait aucune option dans son esprit si sa situation n’évolue pas d’ici l’été prochain à l’OM, et l’international français pourrait même envisager de prendre sa retraite malgré ses deux années de contrat restantes.