Mercato - OM : Mandanda en concurrence avec d’autres profils sur le marché ?

Publié le 22 juillet 2021 à 22h45 par G.d.S.S.

Alors que le LOSC aurait coché le nom de Steve Mandanda, le gardien de l’OM ne serait pas le seul profil ciblé en Ligue 1 et à l’étranger par les dirigeants du club nordiste.

Du haut de ses 36 ans et alors que son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda va devoir gérer une nouvelle concurrence XXL avec l’arrivée de Pau Lopez. Une raison pour laquelle, à en croire les dernières tendances, le LOSC se pencherait sur son profil pour enfin dénicher son nouveau gardien et assurer la succession de Mike Maignan, parti au Milan AC. Mais le portier de l’OM n’est pas le seul dossier activé par les Dogues …

Le LOSC observe d’autres profils en plus de Mandanda

En effet, selon les révélations de Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter , le LOSC observerait d’autres profils en plus de celui de Steve Mandanda, et notamment en Ligue 1 avec Pedrag Rajkovic (25 ans, Reims). À noter que des gardiens évoluant à l’étranger intéresseraient également le LOSC, et Steve Mandanda n’est donc pas la seule option étudiée.