Mercato - OM : L’opération dégraissage de Longoria prend forme

Publié le 24 août 2022 à 23h35 par La rédaction

Après avoir largement recruté cet été lors du mercato, Pablo Longoria serait actuellement en train de travailler sur un dégraissage massif de son effectif. Ainsi, plusieurs joueurs seraient ciblés pour un départ de l’Olympique de Marseille. Et l’opération dégraissage du président phocéen semble peu à peu prendre forme…

L’Olympique de Marseille a été très actif sur le marché des transferts cet été. Après avoir bouclé 10 nouvelles arrivées au sein de son effectif, Pablo Longoria travaillerait désormais sur plusieurs départs. Une vaste opération de dégraissage de l’effectif marseillais pourrait être menée d’ici la fermeture de la fenêtre des transferts, et plusieurs joueurs pourraient prendre la porte…

Arkadiusz Milik vers la Juventus ?

Ainsi, comme révélé par l’Équipe , Arkadiusz Milik devrait quitter l’Olympique de Marseille sous peu. En effet, des discussions seraient très avancées avec la Juventus, et un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs. Les Bianconeri accueilleraient ainsi l’international polonais sous la forme d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 8M€. En cas de levée de l’option d’achat, Arkadiusz Milik signerait jusqu’en 2026 à la Juventus, avec un salaire équivalent à celui qu’il toucherait à l’OM actuellement. Dans un premier temps second choix de la Juventus, Arkadiusz Milik serait finalement devenu une priorité, après le retournement de situation connu dans le dossier Memphis Depay, l'international néerlandais ayant revu ses prétentions salariales après avoir appris que le FC Barcelone était d'accord pour le libérer.

Bamba Dieng toujours pas parti

En parallèle, sur le front de l’attaque, aucune avancée n’aurait été effectuée concernant Bamba Dieng. En effet, le quotidien sportif affirme de son côté que depuis le refus du joueur de rejoindre Fulham, et le refus de la direction de l’OM de l’offre de prêt avec option d’achat de Lorient, rien n’aurait bougé pour l’attaquant sénégalais.

Kevin Strootman vers le Genoa, 2 autre joueurs pas encore partis

Par ailleurs, l’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi soir le départ, en prêt, de Kevin Strootman vers le Genoa. Le Néerlandais s’engage ainsi pour une saison du côté du club de Série B. L’OM prendrait ainsi en charge 70% du salaire de son milieu de terrain, soit une somme d’environ 550 000€ mensuels.

Enfin, les situations de 2 autre indésirables n’auraient toujours pas bougé. Jordan Amavi aurait en effet refusé des offres en provenance de la Turquie et de la Croatie, et n’a donc toujours pas quitté le club. Enfin, les dirigeants marseillais travailleraient afin de faire partir Duje Caleta-Car. L’international croate pourrait d’ailleurs être directement remplacé, puisque l’OM ciblerait toujours Francesco Acerbi en cas de départ de son défenseur central. Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche d’ici le 31 août…