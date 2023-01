Mercato - OM : Longoria veut boucler un gros dossier, il est mis sous pression

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour dans la rotation de l’OM, Bamba Dieng continue de grappiller du temps de jeu, à tel point que Pablo Longoria pense sérieusement à le prolonger. Une réunion devrait même avoir lieu prochainement. Mais dans le même temps, cinq clubs anglais sont à l’affût : Leeds, West Ham, Leicester, Everton et Crystal Palace.

« On est très contents de Bamba Dieng. Il s'entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s'est mis à l'écoute, avec beaucoup d'humilité. On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l’OM ». En novembre dernier, Pablo Longoria était clair : l’OM veut prolonger Bamba Dieng.

Dieng bientôt prolongé ?

Alors qu’il a de plus en plus de temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor, l’international sénégalais a convaincu ses dirigeants. Une réunion serait même prévue pour que l’OM discute avec le clan Dieng. Mais en attendant, le club olympien devra se méfier de la Premier League.

La Premier League ne l’oublie pas