Mercato - OM : Longoria vend la mèche pour son départ ?

Arrivé il y a quelques semaines au poste de conseiller sportif de l'OM pour remplacer numériquement Javier Ribalta, Medhi Benatia gère son premier mercato à Marseille. D'ailleurs, Pablo Longoria semble prendre ses distances avec la gestion des transferts. Une attitude loin d'être anodine alors plusieurs rumeurs circulent concernant le départ du président marseillais.

La première partie de saison aura été particulièrement agitée du côté de l'OM et en particulier pour Pablo Longoria. En effet, le président marseillais a vu plusieurs de ses proches quitter le club phocéen ces dernières semaines. Marcelino a d'abord démissionné au mois de septembre à la suite d'une réunion houleuse entre les dirigeants marseillais et certains groupes de supporters. C'est d'ailleurs pour la même raison que Javier Ribalta est également parti tout comme David Friio et Mathieu Louis-Jean, qui ont tous les deux rejoints l'OL. Par conséquent, Pablo Longoria semble désormais esseulé à Marseille.

Longoria laisse sa place à Benatia sur le mercato

Et l'arrivée de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif renforce d'ailleurs cette idée. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le Marocain gère les dossiers chauds du mercato cet hiver. Un domaine qui était pourtant réservé à Pablo Longoria qui semble donc se mettre en retrait. Une attitude loin d'être anodine alors que plusieurs rumeurs font état d'un possible départ de l'Espagnol dans les prochaines semaines. D'ailleurs, Daniel Riolo assurait récemment que c'était la suite logique à l'OM.

«Benatia va prendre le rôle de directeur sportif et Longoria va s’en aller»