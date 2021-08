Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va recruter un attaquant du Real Madrid !

Publié le 24 août 2021 à 19h00 par A.M. mis à jour le 24 août 2021 à 19h07

Jeune attaquant du Real Madrid, Pedro Ruiz (21 ans) va s'engager à l'OM gratuitement avant d'être prêté à NEC Nimègue aux Pays-Bas.

D'ici le 31 août, l'Olympique de Marseille cherchera à recruter un attaquant. Et pour cause, Dario Benedetto a été prêté à Elche et le club phocéen doit dénicher une doublure à Arkadiusz Milik. Mais ce dossier est bien compliqué puisque plusieurs pistes vont échapper à Pablo Longoria. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Andy Delort va s'engager avec l'OGC Nice pour environ 10M€, tandis qu'Ike Ugbo est quant à lui proche de rejoindre Genk. Enfin, Alexander Sorloth, longtemps présenté comme la priorité de l'OM, devrait succéder à Willian José à la Real Sociedad.

Pedro Ruiz arrive à l'OM