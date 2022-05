Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour cette recrue estivale !

Publié le 27 mai 2022 à 4h15 par Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM est allé chercher Pau Lopez à l’AS Rome. Et aujourd'hui, sur la Canebière, on ne regrette clairement pas ce choix.

Du côté de l’OM, on avait été très transparent à ce sujet : un gardien était recherché durant le dernier mercato estival afin de déjà préparer la succession de Steve Mandanda. Ainsi, Pablo Longoria est allé piocher à l’AS Rome, récupérant Pau Lopez, prêté avec option d’achat par le club de José Mourinho. Alors que le Français et l’Espagnol se sont retrouvés en concurrence pour la place de numéro 1, c’est Pau Lopez qui s’est rapidement imposé dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Et sur le terrain, le portier de 27 ans n’a pas dessus ses dirigeants.

« Pendant un moment, il a été le gardien en Europe avec le plus de clean-sheet »

Si la fin de saison a été plus difficile pour Pau Lopez, le reste de l’exercice a été très bon pour le joueur de l’OM, qui était d’ailleurs nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1 aux Trophées UNFP. A Marseille, on est aujourd’hui heureux d’avoir fait venir Pau Lopez. Au micro de RMC , Pablo Longoria a notamment expliqué : « Le niveau de performance de Pau (Lopez) tout au long de la saison est extraordinaire. Pendant un moment, il a été le gardien en Europe avec le plus de clean-sheet ».