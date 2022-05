Mercato - PSG : Mbappé a fait une grande annonce à Florentino Pérez !

Foot - Mercato - PSG

Alors que Kylian Mbappé a préféré prolonger au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid, la première personne mise au courant par le Français a été… Florentino Pérez, président des Merengue.

Il aura fallu attendre très longtemps pour connaitre la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir. Partagé entre un départ pour le Real Madrid et une prolongation au PSG, l’international français a finalement fait le choix de continuer avec le club de la capitale. Une décision officialisée quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre face à Metz. Du côté du Real Madrid, la déception a été forcément très grande. D’ailleurs, Florentino Pérez, président de la Casa Blanca, a été le premier à être mis au courant par Kylian Mbappé.

A l’occasion d’une interview accordée à la BBC , Kylian Mbappé est revenu sur son choix de prolonger au PSG. Il a alors fait une confidence sur ses discussions avec Florentino Pérez, avouant alors : « J’ai pris ma décision de rester la semaine dernière. Je l’ai d’abord dit au président du Real Madrid, Florentino Pérez. J’ai beaucoup de respect pour lui et pour le club. Je pense que c’était important de le dire en personne que je ne vais pas venir. Je pense que c’est ça d’être un grand joueur, d’être honnête. Tout s’est bien passé car nous avons une bonne relation. Et après je l’ai dit au PSG ».

