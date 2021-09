Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller un autre gardien pour remplacer Mandanda !

Publié le 16 septembre 2021 à 3h30 par La rédaction

Malgré l'arrivée de Pau Lopez pour concurrencer Steve Mandanda, Eric Di Meco estime que l'OM aurait mieux fait de miser sur Alban Lafont.

Cet été, l'Olympique de Marseille avait un objectif très clair sur le marché des transferts, à savoir recruter un gardien de but, non pas simplement pour remplacer Yohann Pelé, mais pour venir concurrencer Steve Mandanda. Par conséquent, l'OM a recruté Pau Lopez qui a débarqué en prêt en provenance de l'AS Roma. Cependant, Eric Di Meco aurait préféré que le club phocéen recrute Alban Lafont.

Di Meco voulait Lafont à l'OM