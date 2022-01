Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance dans une bataille colossale pour cette pépite !

Publié le 5 janvier 2022 à 15h10 par D.M.

A en croire la presse allemande, l'OM suivrait la situation de Mehmet Can Aydin. Lié à Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain ne manque pas de prétendants.

Après avoir accueilli Amine Harit sous la forme d’un prêt lors du dernier mercato estival, l’OM pourrait s’attacher les services d’un autre jeune joueur de Schalke 04. Selon les informations divulguées par Sport 1, le club marseillais envisagerait de recruter Mehmet Can Aydin. Agé de 19 ans, ce milieu de terrain voit son contrat avec Schalke 04 prendre fin en juin prochain. Mais la concurrence est rude dans ce dossier Mehmet Can Aydin.

Six clubs sur Mehmet Can Aydin