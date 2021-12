Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme appel du pied pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 28 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Le frère de Youcef Belaïli espère toujours qu'il rejoindra l'OM en 2022 comme l'illustre ses récentes storys postées sur Instagram.

Où évoluera Youcef Belaïli en 2022 ? Libre depuis son départ du Qatar SC, l’international algérien souhaiterait rejoindre un club européen. L’ASSE a été citée parmi les clubs intéressés, tout comme l’OM. Les services de Belaïli auraient été proposés à Pablo Longoria, qui a décidé de ne pas donner suite à cette proposition selon les informations de Foot Mercato . Mais le frère de Youcef Belaïli continue d’espérer une arrivée à Marseille.

Le frère de Belaïli envoie un nouveau message à l'OM

Il y a quelques jours, Farid Belaïli avait déjà posté un photomontage de son frère portant le maillot de l’OM sur les réseaux sociaux. Ce mardi, le frère de Youcef Belaïli a récidivé et a envoyé un nouveau message implicite à Pablo Longoria. Le frère cadet du joueur a publié une nouvelle story sur Instagram . On peut apercevoir Youcef Belaïli avec le maillot de l’OM accompagné de Dimitri Payet. Reste à savoir si Pablo Longoria sera sensible à ces messages.