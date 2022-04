Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de boucler un énorme transfert ?

Publié le 25 avril 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une saison très convaincante à l’OM, William Saliba est prêté sans option d’achat. Mais Pablo Longoria semble désormais bien placé pour recruter le défenseur central d’Arsenal…

« Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois (…) Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », indiquait récemment William Saliba (21 ans) au sujet de son avenir très incertain, alors que l’international français est prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM. Le dossier semblait inabordable sur le plan financier pour Pablo Longoria, et pourtant…

L’OM bien placé pour recruter Saliba ?